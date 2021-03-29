Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor
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Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, çabukluk ve kuvvet çalıştı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve kuvvet çalışması ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı futbolcuların oldukça zorlandıkları gözlendi. Bursaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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