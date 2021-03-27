Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Demet Akalın Cemal Can Canseven
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Ersun Yanal Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 15:04:42. #1.16#
title