Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına dört günlük iznin ardından bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına dört günlük iznin ardından bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Dört günlük iznin ardından yeninde çalışmalara başlayan Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 20:26:11. #1.16#
title