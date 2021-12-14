Bursaspor'da Ali Aköz yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürdü - Haberler Spor
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Bursaspor'da Ali Aköz yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürdü

Bursaspor'da Ali Aköz yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeşil-beyazlı takımın başında bu antrenmanda da antrenör Ali Aköz çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aköz gözetimindeki idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Ali Aköz yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürdü

Bursaspor'da Ali Aköz yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürdü

Bursaspor'da Ali Aköz yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürdü

Bursaspor'da Ali Aköz yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürdü

Bursaspor'da Ali Aköz yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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