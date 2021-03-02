Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi
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Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi

02.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:15
Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da, Ali Akman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da, Ali Akman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Sezon sonu sözleşmesi biten ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalayan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 18 yaşındaki forvet, Alman ekibiyle ön protokol imzalamasının ardından yeşil-beyazlı kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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