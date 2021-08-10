Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları devam etti

Bursaspor, bir günlük iznin ardından Adanaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor, bir günlük iznin ardından Adanaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takım, çift kale maç yaptı.

TFF 1. Lig'in 1. haftasında sahasında Pazar akşamı Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Bu arada antrenman öncesi yardımcı antrenör Fatih Şen'in yeni yaşı, futbolcular, teknik heyet ve personel tarafından kutlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı