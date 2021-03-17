Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanasporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman,1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı