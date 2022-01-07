Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları tamamlandı Yeşil-beyazlı takım İstanbul'a hareket edecek

İSTANBUL (İHA) - Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeşil-beyazlı kafile öğle saatlerinden sonra İstanbul'a hareket edecek.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adanasporile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tunagözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve çabuklukhareketleriylebaşlayan antrenman 5'e 2pas presoyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde İstanbul'ahareket edecek. - BURSA