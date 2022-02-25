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Bursaspor'da Acolatse sevinci yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da Acolatse sevinci yaşanıyor

Bursaspor'un bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda, uzun süredir sakatlığı sebebiyle çalışmalara katılmayan Elton Acolatse de yer aldı.

Bursaspor'un bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda, uzun süredir sakatlığı sebebiyle çalışmalara katılmayan Elton Acolatse de yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı günün ikinci antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Milli takımdan dönen Tuğbey Akgün ve bir süredir sakatlığı bulanan Elton Acolatse akşam antrenmanın tamamında yer aldı. Yeşil-beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Acolatse sevinci yaşanıyor

Bursaspor'da Acolatse sevinci yaşanıyor

Bursaspor'da Acolatse sevinci yaşanıyor

Bursaspor'da Acolatse sevinci yaşanıyor

Bursaspor'da Acolatse sevinci yaşanıyor

Bursaspor'da Acolatse sevinci yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

İbrahim Yazıcı, Spor Toto, Bursaspor, Boluspor, Spor, Haberler

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