Bursaspor'da 6 kadro dışı iddiası
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Bursaspor'da 6 kadro dışı iddiası

Bursaspor'da 6 kadro dışı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü'nde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bursaspor Kulübü'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlılarda 6 ismin kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da şok gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı ekipte 6 ismin kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü. Bursaspor'un yeni transferlerinden Jorquera, Hasan Ayaroğlu, Ufuk Budak ve Ozan Sol ile birlikte Ozan İsmail Koç ve Aykut Akgün'ün kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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