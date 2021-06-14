Bursaspor'da 4 kişi ve kurumla anlaşma sağlandı
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Bursaspor'da 4 kişi ve kurumla anlaşma sağlandı

Bursaspor'da 4 kişi ve kurumla anlaşma sağlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Transfer tahtası için 44 kurum ve kişi ile anlaşmaya varması gereken Bursaspor Kulübü'nde, 4 kişi ve kurumla el sıkışıldığı açıklandı.

Transfer tahtası için 44 kurum ve kişi ile anlaşmaya varması gereken Bursaspor Kulübü'nde, 4 kişi ve kurumla el sıkışıldığı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer tahtasının açılması yönünde somut adımlar atılmaya başlandı. 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, sosyal medyadan açıklamada bulundu. Gün içerisinde yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Adanur, "4 kişi ve kurum ile anlaşma sağlandı. 4 gitti kaldı 40" ifadelerini kullandı. Bursaspor'un transfer tahtasını açabilmesi için 44 kişi ve kurumla mutabakata varması gerekiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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