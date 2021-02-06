Bursaspor'da 11 kişi koronavirüse yakalandı

Bursaspor Kulübü, 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personeli olmak üzere toplamda 11 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personeli olmak üzere toplamda 11 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 11 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır" denildi.Bursaspor'da 4 futbolcu da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken, TFF 1'inci Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde 8 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Giresunspor maçı için kadroya altyapıdan 9 oyuncu takviye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL