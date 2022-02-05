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Bursaspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı

Bursaspor Kulübü, bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Bursaspor Kulübü, bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı öncesi bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Altınordu maçı öncesinde yapılan olağan Covid PCR Testi sonucunda bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Koronavirüs, Spor Toto, Altınordu, Bursaspor, Spor, Haber

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