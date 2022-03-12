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Bursaspor çift kale maç yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor çift kale maç yaptı

Bursaspor, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım yarı sahada çift kale maç yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor 14 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor çift kale maç yaptı

Bursaspor çift kale maç yaptı

Bursaspor çift kale maç yaptı

Bursaspor çift kale maç yaptı

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı, Balıkesirspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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