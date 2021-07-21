Bursaspor camiası Emin Adanur'dan sürpriz bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor camiası Emin Adanur'dan sürpriz bekliyor

Bursaspor camiası Emin Adanur'dan sürpriz bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da Emin Adanur, 9 Temmuz'da, transfer tahtası dışında bir sürprizi olduğunu ve 10 gün içinde açıklacağını söylemesinden 12 gün geçti.

Bursaspor'da Emin Adanur, 9 Temmuz'da, transfer tahtası dışında bir sürprizi olduğunu ve 10 gün içinde açıklacağını söylemesinden 12 gün geçti. Yeşil-beyazlı taraftarlar merakla sürprizin ne olduğunu bekliyor.

Bursaspor'da gözler hem transfer tahtasından gelecek olan güzel habere hem de Emin Adanur'un sır gibi sakladığı sürprize çevrildi. 9 Temmuz'da transfer tahtası ile ilgili olumlu bir gelişmeyi aktaran sonrasında da altına not düşerek, "10 gün içinde size tahta dışında süper bir sürprizim olacak, bekleyin" ifadelerini kullanan Adanur, henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Aradan 12 gün geçmesine rağmen taraftarın merakını gidermeyen Emin Adanur'un kısa süre içinde hem transfer yasağı hem de o çok merak edilen sürprizi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu
Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Aytaç Kara Mehmet Topal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor camiası Emin Adanur'dan sürpriz bekliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 10:31:50. #1.15#

title