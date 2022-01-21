Bursaspor çabukluk çalıştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor çabukluk çalıştı

Bursaspor çabukluk çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarını bugün yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarını bugün yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk ve ayak tenisi oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde pas pres çalışmaları yaptı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor çabukluk çalıştı

Bursaspor çabukluk çalıştı

Bursaspor çabukluk çalıştı

Bursaspor çabukluk çalıştı

Bursaspor çabukluk çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

İbrahim Yazıcı, Spor Toto, Bursaspor, Eyüpspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title