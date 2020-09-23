Bursaspor çabukluk çalıştı
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Bursaspor çabukluk çalıştı

23.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:10
Bursaspor çabukluk çalıştı

Giresunspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bugünkü antrenmanında çabukluk çalışmasına ağırlık verdi.

Giresunspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bugünkü antrenmanında çabukluk çalışmasına ağırlık verdi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan idman, çabukluk ve pas oyunlarıyla devam etti. Bursaspor, son bölümde taktik çalıştı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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