Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından - Aybaba ve Özdilek
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, yükselişlerinde taraftarlarının önemli rol oynadığını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, yükselişlerinde taraftarlarının önemli rol oynadığını söyledi.