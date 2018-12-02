Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından - Aybaba ve Özdilek

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından - Aybaba ve Özdilek

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, yükselişlerinde taraftarlarının önemli rol oynadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, yükselişlerinde taraftarlarının önemli rol oynadığını söyledi.

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