Bursaspor bu sezon üç takıma puan kaptırmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor bu sezon üç takıma puan kaptırmadı

Bursaspor bu sezon üç takıma puan kaptırmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Bursaspor, sadece üç takıma puan kaybetmedi.

TFF 1. Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Bursaspor, sadece üç takıma puan kaybetmedi. Yeşil-beyazlılar, Eskişehirpor, Bandırmaspor ve Adanaspor'u her iki maçta da mağlup etmeyi başardı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor'u 5-1 mağlup ederek puanını 46'ya yükselten Bursaspor, bu sezon da Süper Lig hedefine ulaşamadı. İstikrarsız bir tablo çizen yeşil-beyazlılar, bu sezon sadece üç takıma puan kaybetmedi. Son oynadığı Eskişehirspor'u farklı mağlup eden Bursaspor, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçı da 2-1 kazanmasını bilmişti. Yeşil-beyazlı takım Bandırmaspor'u da evinde ve deplasmanda 2-1'lik skorlarla geçti. Bursa ekibi Adanaspor'u ise evinde 1-0 deplasmanda ise 3-0 yendi. Bursaspor, ligin son haftasında karşı karşıya geleceği Keçiörengücü'nü, sezonun ilk yarısında oynanan maçta deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursaspor bu sezon üç takıma puan kaptırmadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:59:11. #1.14#

title