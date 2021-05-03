Bursaspor bu sezon üç takıma puan kaptırmadı

TFF 1. Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Bursaspor, sadece üç takıma puan kaybetmedi.

TFF 1. Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Bursaspor, sadece üç takıma puan kaybetmedi. Yeşil-beyazlılar, Eskişehirpor, Bandırmaspor ve Adanaspor'u her iki maçta da mağlup etmeyi başardı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor'u 5-1 mağlup ederek puanını 46'ya yükselten Bursaspor, bu sezon da Süper Lig hedefine ulaşamadı. İstikrarsız bir tablo çizen yeşil-beyazlılar, bu sezon sadece üç takıma puan kaybetmedi. Son oynadığı Eskişehirspor'u farklı mağlup eden Bursaspor, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçı da 2-1 kazanmasını bilmişti. Yeşil-beyazlı takım Bandırmaspor'u da evinde ve deplasmanda 2-1'lik skorlarla geçti. Bursa ekibi Adanaspor'u ise evinde 1-0 deplasmanda ise 3-0 yendi. Bursaspor, ligin son haftasında karşı karşıya geleceği Keçiörengücü'nü, sezonun ilk yarısında oynanan maçta deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı