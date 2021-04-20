Bursaspor bu sezon ilk kez 4 gol yedi
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Bursaspor bu sezon ilk kez 4 gol yedi

Bursaspor bu sezon ilk kez 4 gol yedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor, bu sezon en çok gol yediği maçı geride bıraktı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor, bu sezon en çok gol yediği maçı geride bıraktı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor, bu sezon bir ilki yaşadı. Yeşil-beyazlı takım, sezon başından bu yana çıktığı 30 maçta da 4 gol yememişti. Son olarak geçen sezonun Play-Off müsabakasında Adana Demirspor'a 4-1 yenilen Bursaspor, Süper Lig'e çıkma şansını yetirmişti. Bursa ekibi yine 4 gollü bir mağlubiyet sonrası Süper umutlarını gelecek sezona bıraktı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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