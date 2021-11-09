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Bursaspor bu sezon deplasmanda 11 puan kaybetti

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Bursaspor bu sezon deplasmanda 11 puan kaybetti

Bursaspor bu sezon çıktığı 5 deplasman maçında 11 puan kaybetti.

KOCAELİ (İHA) - Bursaspor bu sezon çıktığı 5 deplasman maçında 11 puan kaybetti.

Spor Toto 1. Lig'in 12 haftasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, dış sahada beklenen puanları toplayamadı. Kocaeli deplasmanında güzel bir oyun ortaya koyan ancak 10 kişi kalmasının dezavantajını yaşayan yeşil-beyazlı takım, 90 dakikanın sonunda puan çıkartamadı. Bu sezon 5. deplasmanında 3. mağlubiyetini alan Bursaspor, dış sahada sadece Balıkesirspor'u mağlup etmiş, Tuzlaspor'la da berabere kalmıştı. Kocaelispor'la birlikte, Erzurumspor ve Altınordu'ya mağlup olan Bursa ekibi, 5 maçta 11 puan kaybetmiş oldu. - BURSA

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