Bursaspor bu sezon bir ilki gerçekleştirdi
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Bursaspor bu sezon bir ilki gerçekleştirdi

22.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:23
Bursaspor bu sezon bir ilki gerçekleştirdi

Bursaspor, TFF 1. Lig'de bu sezon ilk kez bir takıma iki maçta da puan kaybetmedi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'de bu sezon ilk kez bir takıma iki maçta da puan kaybetmedi. Yeşil-beyazlı ekip, Bursa'da 1-0 yendiği Adanaspor'u deplasmanda da 3-0 mağlup etmeyi başardı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor'u 3-0 yenen Bursaspor, bu sezon bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Sezonun ilk yarısında da rakibini 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlı takım, ilk kez bir takıma iki müsabakada da puan kaybetmemiş oldu. Bu haftaya kadar oynadığı tüm rakiplerine puan kaptıran Bursaspor, Adanaspor karşısında bu zinciri kırdı. Bursa ekibi ayrıca iki maçta da rakibinden gol yemeyerek başka bir ilke daha imza attı. - BURSA

Bursaspor bu sezon bir ilki gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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