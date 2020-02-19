Haberler » Spor » Bursaspor, BB Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Spor

Bursaspor, BB Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

TFF 1.Lig 23.hafta mücadelesinde Kazım Karabekir Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, İbrahim Yazıcı Antreman Tesisleri'nde yaptığı antremanla maç hazırlıklarına devam etti.

19.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:20

TFF 1.Lig 23.hafta mücadelesinde Kazım Karabekir Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, İbrahim Yazıcı Antreman Tesisleri'nde yaptığı antremanla maç hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler