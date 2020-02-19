Bursaspor, BB Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
TFF 1.Lig 23.hafta mücadelesinde Kazım Karabekir Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, İbrahim Yazıcı Antreman Tesisleri'nde yaptığı antremanla maç hazırlıklarına devam etti.
19.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:20
TFF 1.Lig 23.hafta mücadelesinde Kazım Karabekir Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, İbrahim Yazıcı Antreman Tesisleri'nde yaptığı antremanla maç hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: Dugout
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