Bursaspor, BB Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

19.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:20

TFF 1.Lig 23.hafta mücadelesinde Kazım Karabekir Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, İbrahim Yazıcı Antreman Tesisleri'nde yaptığı antremanla maç hazırlıklarına devam etti.