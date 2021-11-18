Bursaspor Batuhan Kör ve Canberk Yurdakul'un sözleşmelerini uzattı - Haberler
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Bursaspor Batuhan Kör ve Canberk Yurdakul'un sözleşmelerini uzattı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursaspor Batuhan Kör ve Canberk Yurdakul'un sözleşmelerini uzattı

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Batuhan Kör ve Canberk Yurdakul'un sözleşmelerini uzattığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Batuhan Kör ve Canberk Yurdakul'un sözleşmelerini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek kaleci Canberk Yurdakul ile 3 yıl daha anlaşma sağlandığı bildirildi.

Yeşil beyazlı ekip, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek forvet oyuncusu Batuhan Kör ile de 2024 yılına kadar anlaştığını duyurdu.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Batuhan Kör ile Canberk Yurdakul'a hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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