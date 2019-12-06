Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.

06.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:00
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, AA'nın

Kulübü Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.

Mestan, yarışma hakkında AA Bursa Bölge Müdürü 'den bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere Saygı" başlıklı fotoğrafına oy veren Mestan, yaşam kategorisinde de 'nın "Yaz-Kış Bir Arada" ve Sergen Sezgin'in "Misafir Flamingo" fotoğraflarını seçti.

kategorisinde fotoğrafları tek tek inceleyen Mestan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Fransa-Türkiye maçında Kaan Ayhan'ın attığı golün ardından yapılan ve Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden Asker Selamı" başlıklı sevinç fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Mestan, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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