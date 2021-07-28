Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bir araya geldi.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda buluşan ikili, kısa süren toplantıda yeşil-beyazlı kulüple ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. TFF Genel Kurulu'nda, Bursaspor Kulübü'nü Başkan Hayrettin Gülgüler ve TFF Delege Kurulu Üyesi Burakhan Kutlucan temsil etti. Toplantı öncesinde Başkan Hayrettin Gülgüler ve TFF Delege Kurulu Üyesi Burakhan Kutlucan, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Bursaspor'la ilgili bilgi alışverişi de yapıldı. Ancak kısa süren toplantının detayları paylaşılmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nihat Özdemir'den sert çıkış: Yabancı kuralını bildirmiştik, planınızı ona göre yapsaydınız
Nihat Özdemir'den sert çıkış: Yabancı kuralını bildirmiştik, planınızı ona göre yapsaydınız
TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Abdurrahman Bulut
Magazin Emrah Prens Harry Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:23:01. #1.16#

title