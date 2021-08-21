Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'in annesi vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'in annesi vefat etti

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'in annesi vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'in annesi Nigar Gülgüler vefat etti.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'in annesi Nigar Gülgüler vefat etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler'in annesi Nigar Gülgüler vefat etti. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Hayrettin Gülgüler'in annesi Nigar Gülgüler hanımefendinin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; Başkanımız Hayrettin Gülgüler başta olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Arda Turan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'in annesi vefat etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 19:55:31. #1.16#

title