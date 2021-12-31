Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler: "Başarısız bir ilk yarı geçirdiğimiz 2021'i geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz" - Haberler Spor
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Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler: "Başarısız bir ilk yarı geçirdiğimiz 2021'i geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, içinde öz eleştiri bulunan yeni yıl mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, içinde öz eleştiri bulunan yeni yıl mesajı yayımladı. Gülgüler, "Hastalıklarla mücadele ettiğimiz ve başarısız bir ilk yarı geçirdiğimiz 2021'in son saatlerinde bizden götürdüklerini getiremeyeceğimiz bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, yeni yıl öncesi mesaj yayımlarken, başarısız bir ilk yarı geçirdiklerini de sözlerine ekledi. Gülgüler, sosyal medya hesabından, "Hastalıklarla mücadele ettiğimiz ve başarısız bir ilk yarı geçirdiğimiz 2021'in son saatlerinde bizden götürdüklerini getiremeyeceğimiz bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 hem insanlığa sağlık, huzur, mutluluk Bursaspor'a ise başarı getirmesini temenni ederim." dedi. - BURSA

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler: Başarısız bir ilk yarı geçirdiğimiz 2021'i geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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