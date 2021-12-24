Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, anjiyo oldu

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye gitti. Başkan Gülgüler'e anjiyo yapıldı.

Bursaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün sabah saatlerinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye giden Başkanımız Hayrettin Gülgüler'e anjiyo tedavisi uygulanmıştır. Başkanımızın şu an tedavisi devam etmekte olup genel sağlık durumu iyidir. Sayın Başkanımız ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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