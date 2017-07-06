Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Transfer Açıklaması

BURSASPOR Kulübü Başkanı Ali Ay, yeşil beyazlı takımının bugün yaptığı antrenmanın son bölümünü saha kenarından izlerken transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Başkanı Ali Ay, takımın yeni teknik direktör Paul le Guen yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğine dikkat çekti. Kasımpaşalı Titi ve Belçika'nın Gent Takımından alınan ikinci stoper Ekongo'nun yarın Bursa'da olacaklarını belirten Başkan Ali Ay, 2 futbolcu için cumartesi günü imza töreni yapabileceklerini söyledi. Başkanı Ali Ay, daha sonra şöyle konuştu:



"Takımımız yeni sezon hazırlıklarını Özlüce'de sürdürüyor. Avusturya'da yapılacak kampa kadar teknik direktörümüz Paul Le Guen kadroyu 23 oyuncu, 3 kaleci olmak üzere 26 kişide tutmak istiyor. Sanıyorum pazartesi günü kesin karar verilir. Gönderilecek oyuncuları ise kardeş takımımız Ankaragücü, İnegölspor, pilot takımımız Yeşil Bursa'ya vermek istiyoruz."



Teknik direktörleri Le Guen'in genç oyunculara önem verdiğini de vurgulayan Başkan Ali Ay, "Gençlerden Furkan Soyalp ve genç Pascal'ı çok beğeniyor. Taiwo gelse iyi olurdu. Le Guen, alt yapıdaki bir başka Nijeryalı Cofi'yi de görmek için antrenmana davet etti. Sanıyorum 3 veya 4 genç oyuncu Avusturya'ya gidecek" dedi.



TİTİ VE EKONGO MESELESİ



Başkan Ali Ay, transfer konusunda bilgi verirken de şöyle dedi:



"Kasımpaşalı Titi ile direk bağlantı kurduk, benim menajerim bu dedi. Onu aradık ve bir günde bu transfer gerçekleşti. Aynısı Ekongo'da da oldu. İki oyuncu Bursa'ya gelecek. Sanıyorum cumartesi günü için bu 2 oyuncu için imza töreni düzenleniriz. Gyan ise Kayserispor'la anlayştığı için o konuyu kapattık."



"N'DİAYE'E İLE GÖRÜŞÜYORUZ



Eski oyuncuları Villareal takımının oyuncusu li N'Diaye ile görüşmelerinin devam ettiğini, durumunun pazartesi günü netleşebileceğini vurgulayan Başkan Ali Ay, "Teknik direktör Le Guen ise Rusya'da oynayan Alex Song'u düşünmediğini söyledi. Geçmişleri önemli değil, gelecekte bize ne katkı verecekleri önemli deyince bu defteri kapattık" diye konuştu. Başkan Ali Ay, daha sonra şöyle konuştu:



"ÖNCELİĞİMİZ DEFANS"



"Geçtiğimiz yıl büyük sıkıntı yaşadık. Bu sezon yaşamak istemiyoruz. Hata yapmamak için çaba harcıyoruz. Le Guen öncelikle savunmanın yapılandırılmasını istedi. Stoperler tamam. Barış'ı aldık, bir sagğbek daha alacağız. Bastia'daki oyuncu olabilir. Burası için 2-3 alternatif var. Kanat oyuncusu olarak Akhisar Belediyespor'da oynayan Ricardo Vaz Te ile temasa geçtik. 400 bin Euro'ya oynayan Vaz Te bizden tam 1 milyon 500 bin Euro talep edince hemen vazgeçtik. Kanat oyuncusu için Fransa'nın Lorient takımından Ganalı Waris Majeed ile ilgileniyoruz. Menajeri ile bugün görüşmemiz olacak. Kiralık ta olabilir, satında alabiliriz."



"FERNANDEZ JORQUERA'YA BAĞLI"



Orta alana Arjantinli Fernandez ile hem kulübü hem kendisiyle el sıkıştıklarını, durumunun ayrılmak isteyen Şilili Jorquera'nın durumuna bağlı olduğunu belirten Başkan Ali Ay, "Orta alan için düşündüğümüz Yusuf Erdoğan için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile dün bir görüşme daha yaptım. Beşiktaş'ın olmaması halinde bize gelebilir" dedi. Başkan Ali Ay, son olarak şunları söyledi:



"BATALLA 1 HAFTA EK İZİN İSTEDİ"



"Taraftarlarımız forvet için oyuncu isteyebilir. Ancak şu an elimizde 6 sanrtfor var. Giden olursa elbette buraya da oyuncu almak düşüncesindeyiz. Şu an beklemedeyiz. Kaptan Pablo Martin Batalla, ülkesi uzak olması nedeniyle 1 hafta ekstra izin talep etti, biz de verdik. Pazar günü uçağa binecek, pazartesi Bursa'da olacak. Salı günü ise takımla çalışmalara çıkacak. Bu arada ek kaynak yaratmak için BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile toplantı yaptık. Kombineler için yardımcı olma sözü verdi. Bu yıl 35 bin kombine hedefliyoruz."



- Bursa