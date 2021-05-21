Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, maçları ücretsiz yapacağını açıkladı
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Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, maçları ücretsiz yapacağını açıkladı

Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, maçları ücretsiz yapacağını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü'nde, 5 Haziranda gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkan adayı olan Serdar Acarhoroz, maçları ücretsiz yapıp, reklam gelirlerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursaspor Kulübü'nde, 5 Haziranda gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkan adayı olan Serdar Acarhoroz, maçları ücretsiz yapıp, reklam gelirlerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler kongreye çevrildi. 5 Haziranda gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkanlık koltuğu için yarışacak olan Serdar Acarhoroz, dikkat çeken bir projesini duyurdu. Acarhoroz, göreve gelmeleri halinde maçları ücretsiz yaparak, reklam gelirlerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Serdar Acarhoroz'un açıklaması şu şekilde: "Maçları ücretsiz yaparak stadımızı en yüksek kapasitede kullanıp, reklam gelirlerimizi artıracağız. Böylece federasyona ödenmesi gereken bedel reklam geliri olarak sağlanırken, takımımıza ayrıca gelir sağlamış olacağız. Bursaspor'a alacaklı olmak için değil, bütün borçlarını ödeyecek projelerimizle, gerçekçi, itibarlı ve şaibesiz bir yönetim için adayız. Göreceksiniz ki hep birlikte Süper Lig'e tekrar damga vurmaya geliyoruz." - BURSA

Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, maçları ücretsiz yapacağını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, maçları ücretsiz yapacağını açıkladı - Haberler Spor
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