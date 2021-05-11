Bursaspor başkan adayı Serdar Acarhoroz, kulübün elektrik borcunu üstlendi

Bursaspor Başkan adaylarından Serdar Acarhoroz, Bursaspor Kulübü'nün uzun süredir ödeyemediği ve sık sık kriz yaşadığı elektrik borçlarını üstlendi.

Bursaspor Başkan adaylarından Serdar Acarhoroz, Bursaspor Kulübü'nün uzun süredir ödeyemediği ve sık sık kriz yaşadığı elektrik borçlarını üstlendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 22-30 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurulu öncesi başkanlığa aday olduğunu açıklayan Serdar Acarhoroz, kulübün Limak Enerji Uludağ Elektrik şirketine olan borçlarını yapılandırdı. Acarhoroz'un dört aboneliğe ait toplam 4 milyon 481 bin liralık borcunu çek karşılığı taksitlendirerek ödeyeceği belirtildi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun kesik olan elektriklerinin ise bugün açılacağı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı