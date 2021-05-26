Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
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Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi

Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un 5 Haziran tarihinde yapılacak olan Genel Kurulu öncesinde Başkan adaylarından Emin Adanur tüm ekibi ile birlikte Orhangazi'ye çıkarma yaptı.

Bursaspor'un 5 Haziran tarihinde yapılacak olan Genel Kurulu öncesinde Başkan adaylarından Emin Adanur tüm ekibi ile birlikte Orhangazi'ye çıkarma yaptı. Orhangazi Bursasporlular Derneği'nin misafiri olarak Orhangazi'ye gelen başkan Emin Adanur dernek yöneticileri üyeler ve delegelerle bir araya gelip projelerini anlattı. Emin Adanur birinci önceliklerinin tahtayı açmak olduğunu belirterek bu konuda yönetim olarak tüm üzerimize düşeni yapıp tahtayı açacağız dedi.

Orhangazi Bursasporlular Derneği'nin misafiri olarak Orhangazi'ye gelen Bursaspor kulüp başkan adayı Emin Adanur dernek başkanı Arif Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kalabalık bir grup ağırladı

Bursaspor'un 5 Haziran tarihinde yapılacak olan kongresinde başkan adaylığını daha önceden açıklayan Emin Adanur'u Orhangazi'de dernek yönetimi, üyeler ve çok sayıda delege ağırladı. Orhangazi Bursasporlular Derneği Başkanı Arif Aydın, Bursasporumuz'un zor günlerinde medeni cesaret göstererek bu yarışa dahil olan başkan adayımıza teşekkür ediyor başarılar diliyorum dedi.

Tahtayı açacağız

Bursaspor Başkan adayı Emin Adanur kulübün öncelikli sorunları ve ihtiyaçlarını çok iyi analiz edip iyi bir ekip oluşturduklarını belirterek, biz daha şimdiden kulübümüz için çeşitli uğraşlar veriyoruz. Önceliğimiz tahtanın açılması. Bunun için biz yönetim kurulu olarak üzerimize düşeni yapacağız dedi.

60 milyon acil ihtiyaç

Kulüp Başkanı Emin Adanur kulübün transfer tahtasının açılması için 60 milyon TL'ye ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun için yönetim olarak biz ilk etapta 40 milyon TL koyacağız. Kalan bölümü sponsorluklar, reklam ve stadyum isim hakları gibi gelirler ile tamamlayıp hemen tahtanın açılmasını sağlayacağız dedi. Emin Adanur Bursaspor kulübünün dernekler başta olmak üzere tüm camiası ile barışık olması, bir ve birlikte olması gerektiğini belirterek, biz bu birlik ve beraberliği yeniden sağlamak, şehri tüm dinamikleri ile ayağa kaldırmak için çaba harcayacağız dedi. - BURSA

Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi
Bursaspor Başkan adayı Orhangazi'deydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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