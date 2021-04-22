Bursaspor Başkan Adayı Ekrem Pamuk: "Listemiz hazır ama veremiyoruz"

Bursaspor'un tek resmi adayı Ekrem Pamuk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bursaspor'un tek resmi adayı Ekrem Pamuk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Listesini bugün teslim etmesi beklenen Pamuk, "Yönetim listemiz hazır. Divan Başkanı İdris Sevinç'le görüştük. O da mevcut yönetimin kongre ilanı çıkartmadığı için şu an verilecek olan listenin kaos çıkaracağını söyledi." dedi.

TFF 1. Lig'in son üç haftasında formalite maçlarına çıkacak olan Bursaspor'da gözler kongreye çevrildi. 1 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Olağan Genel Kurul için bugün başkanlığa aday olan veya olacak isimlerin listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na vermesi gerekiyordu. Şu anda tek resmi aday konumunda bulunan Ekrem Pamuk da hazırlamış olduğu yönetim listesini bugün Divan Kurulu'na sunacaktı. Ancak beklenen gelişme yaşanmadı.

"Mevcut yönetim kongre ilanı çıkartmadı!"

Başkan Adayı Ekrem Pamuk yaptığı açıklama, "Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç'le bir görüşme yaptım. Mevcut yönetimin kongre ilanı çıkartmadığından dolayı bugün verilecek olan listelerin kaos yaratacağını bana söyledi. Bizler de Bursaspor'a zarar vermemek ve şehirde kaosa neden olacak bir hamle yapmamak için bekleme kararı aldık. Bizim yönetim listemiz hazır. Şu anda Erkan Kamat yönetiminden ve Divan Başkanlık Kurulu'ndan haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı