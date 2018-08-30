Bursaspor, Başakşehir'den Chedjou'yu Kiraladı

Bursaspor, Medipol Başakşehir'den defans oyuncusu Aurelien Chedjou'yu 1 yıllığına kiraladı.

Transfer sezonunun son günlerine yaklaşırken Bursaspor'dan önemli bir atak geldi. Yeşil beyazlılar Medipol Başakşehir'de stoper olarak görev yapan Aurelien Chedjou ve Fransa'nın köklü kulüplerinden birisi olan Rennes'in forveti Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.

(Diafra Sakho)

CHEDJOU, GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLMUŞTU

Fransa'nın Lille Kulübünden Galatasaray'a 6.3 milyon Euro karşılığında transfer olan Chedjou, 4 sezon burada forma giymesinin ardından geçtiğimiz sezonun başında bonservissiz olarak Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Chedjou, sezon boyunca yalnızca bir maçta 53 dakika süre alabilmişti. Chedjou'nun İstanbul kulübüyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.