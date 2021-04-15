Bursaspor-Bandırmaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra bu galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra bu galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyuncularını böyle bir galibiyetten dolayı tebrik eden Tan, şöyle konuştu:

"Üst üste iki mağlubiyetten sonra tekrar böyle bir galibiyet önemliydi. O mağlubiyetlerle play-off hayallerimiz suya düştü. Tekrar sahaya dönmek kolay değildi. Eksiklerimiz de vardı. Bu şekilde olmasına rağmen oyuncularımızın isteği, arzusu ve enerjisi iyiydi. Maça iyi başladık. Pozisyonları bulan, kaçıran taraftık. İlk yarıda rakibimiz sadece kontrayı düşündü, uzun ters toplarla savunmanın dengesini bozup pozisyon aradılar. Bunun karşılığını 44. dakikada basit bir savunma hatasıyla aldılar. İkinci yarı oyuncularımıza uyarılarımızı yaptık. Daha önce böyle maçları çevirdik. Bugün de öyle bir dönüş yaşadık. İkinci yarı rakibimize çok pozisyon vermedik. 4 net pozisyon kaçırdık. 85. dakikada 1-1 yaptık. Sonrasında rakibimizin bir reaksiyonu oldu. Son dakikalarda attığımız gollerle 2-1 yapıp kazanmasını bildik. 3 puanı aldık. Oyuncularımızı kutluyorum."

Tan, galibiyet gollerini atan Eren Güler'e de değinerek, "Eren yetenekli bir oyuncu. 2003 doğumlu. Daha önce de şanslar verdik. Eren sürekli stresli, gergin ve bir türlü saha içine antrenman performanslarını yansıtamıyordu. Bunu kırdığını düşünüyorum. Türk futbolu bir futbolcu kazanır inşallah." ifadelerini kullandı.

Erkan Sözeri: "Maçı kazanmamız en kötü berabere bitirmemiz lazımdı"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, yerleşim hatalarından dolayı goller yediklerini söyledi.

Çok fazla pozisyona girdiklerini ama atamadıklarını vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti:

"En zorunu attık. Daha kolaylarını kaçırdık. Tabii Bandırmaspor gelecek sene bir plan yapıyor. Bütün oyuncularını görmek istiyor. Az süre alan oyuncularımıza da görev verdik. Oyunun kalan bölümlerinde yoruldular, oyundan aldık. Bazı oyuncularımız iyiydi bazıları standardın altında kaldı. Öne geçtiğimiz maçı kazanmamız en kötü berabere bitirmemiz lazımdı. Oyunun akan kısmında zaman zaman konsantrasyon eksikliğini yaşadık. Bursaspor gençleri de çok hata yaptı ama hatalarını toparlamak için çok mücadele ettiler, vazgeçmediler ve karşılığını aldılar. Tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin