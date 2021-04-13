Bursaspor-Bandırmaspor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek
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Bursaspor-Bandırmaspor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor-Bandırmaspor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

TFF 1.Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Bursaspor'un 15 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da sahasında konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemi Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıkları Cem Özbay ve Cemil Tunç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Hamit Basık olacak. Birincioğlu yönetiminde bugüne kadar 4 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bandırmaspor ise 5 maça çıktı, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:22:45. #1.14#
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