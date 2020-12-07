Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

07.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:37
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, yarın saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı RH Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, yarın saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı RH Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından Bandırma'ya hareket etti.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın saat 13.30'da oynanacak maç için Bandırma'ya hareket etti. - BURSA

Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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