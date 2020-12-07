Bursaspor, Bandırma deplasmanında

Bursaspor, deplasmanda karşılaşacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla birlikte son haftalardaki düşüşüne son vermek istiyor.

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışından uzaklaşan Bursaspor, 13'üncü hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda yarın oynanacak olan karşılaşma, saat 13.30'da oynanacak. Zorlu randevuda hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Özcan Sultanoğlu yapacak.BURSASPOR 14 PUANDASon iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, 14 puanda kaldı. Haftaya dokuzuncu sırada giren Bursa temsilcisi, zirvenin 10 puan gerisinde yer alıyor. Royal Hastanesi Bandırmaspor ise son üç hafta mücadelesinde mağlup olmazken, 12 puan topladı. Haftaya 15'inci basamakta giren Bandırma temsilcisi, son üç hafta 7 puanı hanesine yazdırdı.DIŞ SAHADA KÖTÜ PERFORMANSBursaspor, deplasmanlarda dilediği performansı sergileyemiyor. İlk dış saha maçında Altınordu'yu yenen Bursa temsilcisi, sonraki 5 deplasman maçında galibiyet elde edemedi. Sadece 5 puanı hanesine yazdıran Bursa ekibi, kazanarak şanssızlığı kırmak isteyecek. Evinde sezona galibiyetle başlayan Bandırma ekibi ise, iç sahadaki 6 maçında ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.GOLCÜLER ÖN PLANDABursaspor'da sezona iyi başlayan ve 7 golüyle, takımın en golcü oyuncusu konumundaki Ali Akman, son 4 maçta gol sevinci yaşayamadı. Ancak bu süreçte iki asistiyle takımına katkı veren 18 yaşındaki oyuncunun, 7 gol, 3 asistlik hücum katkısı bulunuyor. Royal Hastanesi Bandırmaspor'da ise, Mickael Pote 4 golle takımın en golcü oyuncusu, Pote'yi ise Yonathan del Valle 3 golle takip ediyor.İSMAİL CEZALI, 3 OYUNCU SINIRDABursaspor'un başarılı oyuncularından İsmail Çokçalış, kart cezası nedeniyle Bandırma ekibine karşı forma giyemeyecek. Bursa temsilcisinde 3 oyuncu da kart sınırında bulunuyor. Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin ve Özer Hurmacı, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Yılport Samsunspor ile iç sahada oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL