Bursaspor, Balıkesir'de yaşanan trafik kazası ile ilgili mesaj yayımladı
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Bursaspor, Balıkesir'de yaşanan trafik kazası ile ilgili mesaj yayımladı

Bursaspor, Balıkesir'de yaşanan trafik kazası ile ilgili mesaj yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazası ile ilgili mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazası ile ilgili mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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