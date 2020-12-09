Bursaspor ara vermeden Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
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Bursaspor ara vermeden Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

09.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:07
Bursaspor ara vermeden Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Bandırmaspor galibiyeti sonrası çalışmalarına ara vermedi ve hafta sonu karşılaşacakları Samsunspor maçı hazırlıklarına startı verdi.

Bursaspor, Bandırmaspor galibiyeti sonrası çalışmalarına ara vermedi ve hafta sonu karşılaşacakları Samsunspor maçı hazırlıklarına startı verdi.

TFF 1.Lig'in 14. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Bandırmaspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Bursaspor ara vermeden Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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