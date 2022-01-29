Bursaspor antrenman maçı yaptı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor antrenman maçı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor antrenman maçı yaptı

Antalya'da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, basına kapalı antrenman maçı gerçekleştirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, basına kapalı antrenman maçı gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takımdaki eksiklerle ilgili bilgi verilmedi.

Çalışmalarına Antalya'da devam eden Bursaspor, bugün basına kapalı gerçekleşen idmanda antrenman maçı yaptı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 30dakika sürdü. Yeşil-beyazlıların kıran kırana geçen mücadelesi, teknik heyetin takdirini topladı. Bursaspor'da kimlerin eksik olup olmadığı ile ilgili bilgi ise paylaşılmadı. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor antrenman maçı yaptı

Bursaspor antrenman maçı yaptı

Bursaspor antrenman maçı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bursaspor, Antalya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title