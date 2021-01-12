Bursaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?
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Bursaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

12.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:27
Bursaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

Bursaspor ile Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Maçı Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa'da oynanacak. Bursaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek karşılaşma Bursaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

BURSASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor-Antalyaspor Maçı 12 Ocak Salı günü oynanacak. Bursaspor-Antalyaspor Maçı 15:45'de başlayacak.

BURSASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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