Bursaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?
12.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:27
Bursaspor ile Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Maçı Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa'da oynanacak. Bursaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek karşılaşma Bursaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?
BURSASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Bursaspor-Antalyaspor Maçı 12 Ocak Salı günü oynanacak. Bursaspor-Antalyaspor Maçı 15:45'de başlayacak.
BURSASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.