Bursaspor-Ankaraspor maçını hakem Alper Çetin yönetecek
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Bursaspor-Ankaraspor maçını hakem Alper Çetin yönetecek

10.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:23
Bursaspor-Ankaraspor maçını hakem Alper Çetin yönetecek

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Bursaspor-Ankaraspor maçını Kocaeli bölgesi üst klasman hakemi Alper Çetin yönetecek.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Bursaspor-Ankaraspor maçını Kocaeli bölgesi üst klasman hakemi Alper Çetin yönetecek.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Bursaspor-Ankaraspor müsabakasını Kocaeli bölgesi üst klasman hakemi Alper Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Muhammet Yumak yapacak. Dördüncü hakemlik görevinde ise Necati Selçuk Şahin yer alacak. Alper Çetin yönetiminde bugüne kadar 1 maça çıkan Bursaspor, onu da geçen sene Ankaraspor'la yapmış ve sahadan 4-2 galip ayrılmış. Ankara ekibi ise genç hakemin düdük çaldığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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