Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

10.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:27
Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü çalışmasında kuvvet antrenmanı yaptı.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktörümüz Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman1 saat sürdü. Isınmahareketleriyle başlayan antrenman, paspres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde kuvvet çalışması yaptı. Futbolcuların bu idman sırasında zorlandıkları göründü. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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