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Bursaspor-Ankaragücü maçının hakemi Caner Ak oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor-Ankaragücü maçının hakemi Caner Ak oldu

TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Ankaragücü maçını hakem Caner Ak yönetecek.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Bursaspor- Ankaragücü maçını hakem Caner Ak yönetecek.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Bursaspor-Ankaragücü maçını hakem Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olacak. Caner Ak yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Ankaragücü ise tek maç yaptı ve 3 puanla ayrıldı. - BURSA

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Haber: Bursaspor-Ankaragücü maçının hakemi Caner Ak oldu - Haberler Spor
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