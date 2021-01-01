Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor
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Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor

01.01.2021 13:48 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:52
Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor

Sergilediği performans ile son zamanlarda öne çıkan Bursaspor, ilk yarının son haftasında Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda yenerek, iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor.

Sergilediği performans ile son zamanlarda öne çıkan Bursaspor, ilk yarının son haftasında Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda yenerek, iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor.

Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak olan bu randevu, saat 13.30'da başlayacak. Antalya bölgesi hakemlerinden Murat Erdoğan'ın düdük çalacağı karşılaşmada, Erdoğan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise, Oğuzhan Aksu.

Ligin son haftalarında aldığı puanlar ile birlikte yükselişe geçen Bursaspor, 16 maçı geride bırakırken 24 puan ile 9'uncu sırada haftaya girdi. Maç eksiği bulunmayan Ankara Keçiörengücü de, geride kalan haftalarda 28 puan toplayarak, 7'nci basamakta yer aldı. Altay'ın 32 puan ile liderliğinde girilen 17'nci haftada; Bursaspor, zirveyi 8 puan geriden takip ediyor.İki ekip, yarınki mücadele ile birlikte 5'inci randevularına çıkacak. Geride kalan maçlarda Bursaspor 2 galibiyet elde ederken, Ankara Keçiörengücü ise bir kez kazandı, diğer mücadelede ise puanlar paylaşıldı. 51 yıllık aranın ardından ilk kez geçtiğimiz sezon iki ekip, yeniden karşı karşıya gelirken; geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da ev sahibi takımlar, 1-0'lık skorlarla kazandı.Ankara Keçiörengücü, iç sahada bu sezon 8 lig maçına çıkarken, bu mücadelelerden 16 puan topladı. 5 galibiyet ve bir beraberlik alan Ankara ekibi, 2 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. 13 gol atıp, 4 gol yiyen Ankara temsilcisi, ligin iç sahada en golü kalesinde gören ekibi konumunda. Bursaspor ise deplasmandaki 8 lig maçında 2 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyet alarak 9 puan toplayabildi.Bu zorlu randevu aynı zamanda ligin en fazla gol atan takımı ile, kalesinde en az golü gören takımını da karşı karşıya getiriyor. Bursaspor; geride kalan haftalarda 30 kez rakip ağları havalandırırken, lider Altay ile ligin en golcü takımı oldu. Ankara Keçiörengücü de, kalesinde yalnızca 12 gol görürken; bu alanda ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak dikkati çekiyor.Bursaspor, ligde ve kupada yoluna emin adımlarla devam ederken son haftalarda alınan galibiyetler, moralleri yükseltti. Yeşil beyazlılar, Ankara deplasmanı öncesinde 4 maçtır yenilgi yüzü görmezken; bu süreçte 9 puanı hanesine yazdırdı. Ankara Keçiörengücü ise, 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından sonraki 2 maçında 4 puan topladı.

Ankara Keçiörengücü'nde bu zorlu randevu öncesinde eksik veya cezalı bulunmuyor. Bursaspor'da ise takımın en golcü ismi santrfor Ali Akman, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Yeşil beyazlı ekipte Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin, Özer Hurmacı ve Burak Kapacak da, kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular şans bulmaları ve kart görmeleri halinde Adana Demirspor deplasmanında oynamayacak.


Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor
Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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