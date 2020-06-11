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Bursaspor altyapısı "fabrika" gibi çalışıyor

Bursaspor Kulübü altyapısı, son yıllarda onlarca futbolcuyu hem A Takım hem de Milli Takım seviyesine kazandırmayı başardı.

Bursaspor altyapısı
11.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:19

Bursaspor Kulübü altyapısı, son yıllarda onlarca futbolcuyu hem A Takım hem de Milli Takım seviyesine kazandırmayı başardı.

Süper Lig şampiyonluğu bulunan, Türk futbol tarihinde "Dört Büyükler" olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında bu başarıya ulaşan tek takım olan Bursaspor, son yıllarda altyapısından yetişen futbolcularla adından söz ettiriyor.

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin kapılarını hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok "scout" ekibine aralayan yeşil-beyazlı ekip, hem maddi olarak kazanç elde ediyor hem de genç oyuncuların hayallerinin peşinden koşmasına imkan tanıyor.

Kulüpten alınan verilere göre, son 10 yılda Milli Takım düzeyine 150'ye aşkın genç futbolcu kazandırıldı. En az TFF 1. Lig düzeyinde olmak üzere ise 70'ten fazla futbolcu ise profesyonel sözleşmelere imza atarak forma şansı buldu.

Zor geçen sezonun "kurtarıcıları" genç futbolcular olacak

Kötü geçen 2018-2019 sezonun ardından TFF 1. Lig'e düşen ve zor zamanlar geçiren Bursaspor'a can suyu yine genç oyuncular oldu.

Ligin ilk haftalarında transfer yasağı nedeniyle kadrosunu genişletemeyen Bursa temsilcisi, altyapıdan bir çok oyuncuya şans tanıdı. Genç oyuncuların da katkısıyla Bursaspor, Süper Lig yolunda bir çok galibiyete imza atarak üst sıralara oynadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin tekrar başlamasıyla, 24 kişilik takım kadrosunda 12 altyapıdan gelen futbolcu da şans bulacak ve kritik sezon bu şekilde tamamlanacak.

Son yıllarda kaleciler öne çıkıyor

Bursaspor'un son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı kaleciler de dikkati çekiyor.

Altyapıdan yetişen ve yeşil-beyazlı takımda forma giydikten sonra başka takımlara transfer olan Harun Tekin, Altay Bayındır, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer A Milli Takım'a davet alan isimlerde arasında yer buldu.

Bursaspor Kulübü altyapından son yıllarda yetişmiş ve adından söz ettirmiş bazı futbolcular ise şöyle:

İSİMULAŞTIĞI DÜZEY MEVCUT KARİYER
Zeki Çelik A Milli Takım Lille (Fransa)
Altay Bayındır A Milli Takım Fenerbahçe
Serdar Aziz A Milli Takım Fenerbahçe
Enes Ünal A Milli Takım Real Valladolid (İspanya)
Ozan Tufan A Milli Takım Fenerbahçe
Volkan Şen A Milli Takım Adana Demirspor
Sercan Yıldırım A Milli Takım Kulüpsüz
Muhammet Demir A Milli Takım Gaziantep Futbol Kulübü
Ertuğrul Ersoy A Milli Takım Le Havre (Fransa)
Emre Taşdemir A Milli Takım Galatasaray
Eren Albayrak A Milli Takım Antalyaspor
Okan Kocuk A Milli Takım Galatasaray
Muhammed Şengezer A Milli Takım Adana Demirspor
Harun Tekin A Milli Takım Fenerbahçe

"Futbolcu yetiştirmek Bursa kenti için bir kültür"

Bursaspor Altyapı Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu Koray Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır Bursaspor için hizmet verdiğini söyledi.

Futbolun bir süreç olduğunu ve en önemli kısmın altyapı olduğunu belirten Tanrıverdi, Bursaspor altyapısının Türk futboluna çok değerli isimler kazandırdığını dile getirdi.

"Bursaspor altyapı denildiğinde süslü kelimeler ihtiyaç duymazsınız." diyen Tanrıverdi, şöyle konuştu:

"Yaptığınız iş iyiyse çok fazla anlatmaya gerek duymaz, verilerle konuşursunuz. Bursaspor Futbol Akademisi de ulusal ve uluslararası arenada böyle. Bu bizim için bir gurur. Futbolcu yetiştirmek Bursa kenti için bir kültür. Bursa, ülkenin en fazla etnik kökene ait yeri. Türkiye'nin en huzurlu şehirlerden biri. Yetiştirdiğimiz oyuncularla geleneği sürdürüyoruz. Mevcutta şu anda 12 futbolcumuz A Takım'da ter döküyor. Bu örnek üzerinden bakıldığında ne kadar önemli bir oluşuma sahip olduğumuzu görebiliyorsunuz. Avrupa'dan da bir çok kulüp futbolcularımızı radarına almış durumda."

"Altyapıya verdiğimiz önem her geçen gün katlanarak devam edecektir"

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, genç oyuncularının Türk futbolunun yapıtaşları olduğuna dikkati çekti.

Bursaspor'un bu konuda yıllardır süregelen bir hizmetinin olduğunu belirten Mestan, rakamların büyüklüğünün de gözler önünde olduğunu ifade etti.

Bu sene takımda bir çok genç oyuncuya fırsat tanıdıkları ve bunun altyapıya verdikleri önemin göstergesi olduğunu vurgulayan Mestan, şunları kaydetti:

"Bursa her anlamda tam bir futbol şehri. Futbol kültürünün bu denli üst seviyede yaşandığı bir kentte genç oyunculara verilen değer çok önemli. Senelerce bunun farkında olarak birçok genç arkadaşımızı Türk futboluna kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Tarihimizin belki de en zor dönemleri geçirdiğimiz bu dönemlerde de onlara güvenimizi hem tekrarladık ve gösterdik. Halihazırda 12 genç futbolcumuz Bursaspor'un 24 kişilik kadrosunda kendine yer buldu. Bu bilinçle altyapıya verdiğimiz önem her geçen gün katlanarak devam edecektir."

Kaynak: AA

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