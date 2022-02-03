Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maçın hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Altınordu maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılığını Murat Şener ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. 5 Şubat Cumartesi günü Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 16.00'da oynancak. - BURSA

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