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Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu

Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maçın hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maçın hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Altınordu maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılığını Murat Şener ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. 5 Şubat Cumartesi günü Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 16.00'da oynancak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bülent Birincioğlu, Spor Toto, Bursaspor, Altınordu, Spor, Haber

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