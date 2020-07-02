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Bursaspor, Altınordu maçında galibiyete odaklandı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü konuk edeceği Altınordu'yu yenerek zirve iddiasını devam ettirmek istiyor.

Bursaspor, Altınordu maçında galibiyete odaklandı
02.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:10

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü konuk edeceği Altınordu'yu yenerek zirve iddiasını devam ettirmek istiyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yeşil-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İrfan Buz, 31. haftada Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçın kolay geçmediğini belirterek, Bursaspor'un her zaman 3 puan için oynadığını vurguladı.

Altınordu maçına odaklandıklarını belirten Buz, şunları kaydetti:

"Futbolcularımıza da aynısını söylüyorum; bu eylemin içinde sadece sizin değiştirebileceğiniz olayları değiştirebilirsiniz. Başka yerlere bakarak, 'Şu şöyle oldu, bu böyle oldu' değil de sizin değiştirebileceğiniz eylemi yapmak durumundasınız. Tamamen odaklanmalısınız, diğer negatif olayları, farklı parametreleri elimine etmek durumundayız. Bir hedefimiz var ve oraya gitmek istiyoruz. Bizim tek hedefimiz, Altınordu maçı. Futbolcularımızı bu şekilde hazırlıyoruz. İnşallah istediğimiz 3 puanı alacağız. Giresunspor maçında ilk devre yakaladığımız pozisyonlarımız var. Evet eksiklerimiz de var, çalışmamız gerekiyor. İdmanlarda bunu yapmaya çabalıyoruz, takımın boyunu kısaltmaya çalışıyoruz. Karşımızda genç bir takım var. Ne olursa olsun bizim yaptığımız önemli, çünkü biz Bursaspor'uz."

Kaynak: AA

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